شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج قطار عن القضبان في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة القطارات بالوجه البحري، وذلك عقب خروج قطار ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو ٣٠ كيلو مترا شمال القاهرة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجه إلى موقع الحادث الذي وقع في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بين الركاب.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.