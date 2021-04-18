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توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج قطار عن القضبان في طوخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة القطارات بالوجه البحري، وذلك عقب خروج قطار ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو ٣٠ كيلو مترا شمال القاهرة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجه إلى موقع الحادث الذي وقع في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بين الركاب.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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