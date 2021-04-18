رفع 6 آلاف طن قمامة في الفيوم

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 6 آلاف طن قمامة في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة الفيوم، عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز أطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6398 طن قمامة، وإزالة 556 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1686 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
قال خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إنه تم تنظيم 31 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2920 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 29 حالة إشغالات متنوعة، من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 265 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2218 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 227 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 25كشاف «ليد» وصيانة 426 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
فيما لفت ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم 23 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1260 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 300 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 970 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 950 كشاف إنارة، وتركيب 20 كشاف ليد.
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