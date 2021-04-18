شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري: «عباية بارتي» حلقة جديدة من «رمضان ترند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «رمضان ترند»، تطور «حفلات العبايات» في شهر رمضان 2021، وتفاعل السوشيال ميديا معها.

البرنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، ويتناول أكثر القضايا التي يتم تداولها خلال الشهر الكريم ورصدها والحديث عنها.

ويذاع العاشرة مساءً طوال شهر رمضان.

للاستماع من .

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud

https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49