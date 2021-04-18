شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد من الأرصاد.. لا تتعرضوا للشمس أو تتركوا مواد قابلة للاشتعال بالسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد ان حالة الطقس يكون الجو شديد الحرارة على كافة الأنحاء، ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وشددت الهيئة على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال، مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

وُفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، الإكثار من تناول السوائل، خاصةً المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل. وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام.

وأوضحت أن درجة الحرارة وسرعة الرياح الآن: القاهرة ٣٦ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة. والظاهرة المؤثرة تراب يقلل مستوى الرؤية الأفقية إلى ٤٠٠٠ متر.

مطروح ٣٣ درجة وسرعة الرياح ١٦ عقدة.

الإسكندرية ٣١ درجة وسرعة الرياح ٨ عقدة.

بورسعيد ٢٦ درجة وسرعة الرياح ٩ عقدة.

الأقصر ٣٥ درجة وسرعة الرياح ٦عقدة.