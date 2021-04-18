شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري: اعرف «مداح الرسول القبطي» في «أصوات السماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «أصوات السماء»، قصة منشد قبطي ذاع صيته في عالم الإنشاد الديني، وكان معروفًا بالإنشاد في حب الرسول والسيدة العذراء.

البرنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، يتناول قصص قراء القرآن والمنشدين المصريين بأسلوب يعتمد على المزج بين السرد والمقاطع الصوتية للأشخاص الأصليين.

ويذاع الثامنة مساءً طوال شهر رمضان.

للاستماع من

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud

https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49