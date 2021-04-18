شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع الامتحان التجريبي الأول لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الامتحان التجريبي الأول للصف الثالث الثانوي خلال جولته التفقدية لأعمال الامتحانات في عدد من المدارس بإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، حيث تابع الدكتور رحمي، تفاعل الطالبات مع نمط الامتحان الإلكتروني وتعاملهم مع التابلت في أول تجارب الامتحانات لهذا العام، توجه بعدها لتفقد مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات حيث يجري الامتحان لعدد ١٠٠ طالب وطالبة من أصل ١٠٧ ، وهم إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة.

وأثنى المحافظ على الاستعدادات التي قام بها تعليم الغربية في سبيل تهيئة المناخ المناسب للطلاب حيث تم تجهيز عدد ١٣٦ مدرسة بإجمالي عدد ٣٠٢٢٣ طالب من المنتظمين في المدارس الرسمية، الرسمية لغات، الخاصة لغات والخدمات المستجدين، مؤكداً على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حفاظاً على صحتهم متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على استقرار المدارس واستجابة الطلاب والمعلمين للتجربة الأولى، والذي سيتم تحقيق الغرض منها خلال ثلاثة أيام.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، فِي إطار تطبيقها وتفعيلها للنظم التكنولوجية في التعليم، ووفقاً لخطة تطويرها، أجرت اليوم الامتحان التجريبي الأول ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي الأخطاء المحتملة في الامتحان النهائي، حيث يتم التجريب على ثلاث مراحل: بدأت اليوم الأحد الموافق ١٨ /٤ /٢٠٢١ لاختبار كفاءة الشبكات الداخلية، وضبط أكواد الاختبار وكلمات المرور والإجابة على مجموعة من الأسئلة الاستبيانية، يليها الثلاثاء المقبل، الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية، وخطوط الربط بالمدرسة، مع تعطيل العمل بشرائح 4G، وتنتهي المرحلة التجريبية يوم الخميس الموافق ٢٢ /٤ /٢٠٢١ حيث سيتم الدخول على السحابة الإلكترونية باستخدام 4G ، والتأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح وكافة الشبكات.