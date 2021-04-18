شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث بـ6 رمضان.. نزول التوراة على النبى موسى والمسلمون يفتحون بلاد السند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم السادس من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها:

2132 ق.هـ. نزول التوراة على النبي موسى وفقًا لما ورد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير.

63 هـ - المسلمون يفتحون بلاد السند، حيث انتصر محمد بن القاسم الثقفي على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.

223 هـ - فتح عمورية، حيث لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.

364 هـ - الجيوش البيزنطية تدخل بعلبك والجنود يحرقون ما حولها سلباً ونهباً، ووصلت جيوشهم إلى البقاع وما حولها.

387 هـ - الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله يصدر قراراً بإعفاء الصيادين في البحر الأحمر من دفع ما عليهم من ضرائب.

532 هـ - انتصار المسلمين على الصليبيين لأول مرة بقيادة عماد الدين زنكي شمال بلاد الشام بحلب.