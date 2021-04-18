شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة وعودة الأمطار.. تعرف على حالة الطقس غدا سابع أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين سابع أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء ، معتدل على كافة الأنحاء ليلا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين ، القاهرة الكبرى العظمى 40 درجة والصغرى 25 والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 25 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 38 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 40 درجة والصغرى 22 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 .

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.