شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشئ 24 محلا غرب مدينة نصر بديلة للورش بمسار محور الفردوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنشاء 42 محلا بالمنطقة الصناعية لحى غرب مدينة نصر، لتكون بديلاً عن الورش الموجودة بشارع عبد الله العربى والتى تقع فى مسار محور الفردوس .

وانطلق التشغيل التجريبى، للمرحلة الأولى فى محور الفردوس الحر، الواقع بنطاق محافظة القاهرة، والذى يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.

ويساهم المحور فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة وتقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث، وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية.

وتم تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم، وتشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبرى الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، كما تم إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكبارى والطرق بمسار المحور.

كما تم ترميم قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، حيث يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على طرق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، وبلغت نسبة تنفيذ باقى الكبارى على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق فى مسار المشروع 85%.