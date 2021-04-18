شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنصح المواطنين بتهوية المنازل للوقاية من كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحفاظ على التهوية الجيدة للمنازل وأماكن العمل مع الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل للحماية من عدوى كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن سلسلة من النصائح الغذائية التى تقوى جهاز المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا خلال شهر رمضان، قائلة، "يجب شرب الماء بكميات كبيرة من لحظة الفطار وحتى السحور".

وناشدت وزارة الصحة بالبعد عن اللحوم المصنعة لكونها مليئة بالدهون والملح، كما طالبت بتناول كميات معتدلة من الزيوت، وشددت الوزارة على أهمية تناول الأطعمة الطازجة طوال الشهر الكريم مع البعد عن تناول الطعام فى الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس السبت، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 162714 حالة حتى أمس السبت، حيث أوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 845 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.