شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأحد 18 أبريل 2021 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الاحد 18 أبريل 2021، انخفاضا نسبيا في سادس أيام شهر رمضان الكريم ، وذلك بعد استقرارها خلال اليومين الماضيين وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وينصح الخبراء ربات البيوت بالشراء والتخزين خلال تلك الفترة ، بينما ارتفعت أسعار الكتاكيت نسبيا عن أسعار اليومين الماضيين أيضا .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار المزرعة، اليوم الاحد، 18 أبريل ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيهات في المحلات التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

سعر الدواجن البيضاء من 26 إلى 28 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 29 إلى 30 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 21 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 30 إلى 33 جنيها للكيلو .

سعر الرومي البرونزي من 42 إلى 45 جنيها للكيلو.

سعر الرومي الأبيض من 35 إلى 40 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الرومي عمر يوم من 16 إلى 17 جنيها.

سعر الكتكوت الرومى البرونزى عمر 45 يوما من 44 إلى 45 جنيها «وزن 500 جم».

سعر البط المسكوفي من 45 إلى 50 جنيها للكيلو.

سعر البط المولار من 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوي من 24 إلى 26 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها..

سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 6 إلى 7 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 28 إلى 30 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 29 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 35 جنيها.