شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 15 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بحي شرق الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر بتكثيف أعمال خطة النظافة والتجميل بالأحياء التابعة لرفع كافة الاتربه والقمامة لضمان الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق .

وشن حي شرق بالوردية الليلية، بقيادة حسام العمدة رئيس الحي وعمر فتحي نائب رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع الحي المختلفة، حيث تم تكثيف أعمال النظافة وتم رفع 15 طن تراكمات وقمامة .

وتمت الحملة تحت إشراف محمد مدحت مسؤول قطاع النظافة وعمال النظافة والتجميل، وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.