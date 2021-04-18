شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن نجاح البروفة الأولى لامتحان الثانوية : السيرفر يعمل في 2200 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح البروفة الأولى للامتحان التقني لطلاب الثانوية العامة في غالبية المدارس الثانوية.

وأكد شوقي في تصريحات له عبر جروب حلقة وصل عبر تطبيق واتس اب كل ما تردد عن وجود مشاكل في السيرفرات غير مضبوط لأن هناك أكثر من ٢٢٠٠ مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات ونحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هي الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات.

وبالتالي لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ جماعي بدون أي منطق أو معلومات ،مؤكدا أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتساب.