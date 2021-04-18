شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم المنشآت العامة ودور العبادة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وفى اطار خطة المحافظة لرفع درجة الاستعداد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

أجرت أجهزة حى جنوب الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والطب الوقائي بالجيزة حملة مكبرة لتعقيم المنشات الحكومية والطرق ودور العبادة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملة شملت تطهير مسجد الاعتصام والكنيسة الانجيلية ومستشفى رمد الجيزة ومعهد بحوث العيون وميدان الجيزة ومبنى الشهر العقاري.

وأضاف المحافظ أنه يجرى العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لاستمرار أعمال التعقيم والتطهير بمختلف القطاعات.