محافظ الجيزة يتابع سير العمل بكورنيش المريوطية

كما شدد المحافظ على رئيس حى الطالبية وأصحاب الأكشاك مراعاة الالتزام بأعلى معايير الأمان والحرص على التخلص السليم من المخلفات أولا بأول بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

وخلال الجولة توجه محافظ الجيزة للقائمين على أعمال الأكشاك المقامة بأعمال التطوير، ووجههم بتوفير أفضل الخدمات لمرتادي الكورنيش بأسعار مناسبة لضمان جذب أكبر عدد من الزوار.

محمد يوسف

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