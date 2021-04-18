شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع سير العمل بكورنيش المريوطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بكورنيش وطريق المريوطية وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالأكشاك المقامة بالكورنيش.
وخلال الجولة توجه محافظ الجيزة للقائمين على أعمال الأكشاك المقامة بأعمال التطوير، ووجههم بتوفير أفضل الخدمات لمرتادي الكورنيش بأسعار مناسبة لضمان جذب أكبر عدد من الزوار.
كما شدد المحافظ على رئيس حى الطالبية وأصحاب الأكشاك مراعاة الالتزام بأعلى معايير الأمان والحرص على التخلص السليم من المخلفات أولا بأول بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.
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