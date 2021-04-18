شكرا لقرائتكم خبر عن الانتباه لمؤشر حرارة السيارة و زجاجات الكحول .. نصائح هاني الناظر للمصريين في الطقس الحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وخلال الأيام الماضية، وعبر حسابه على فيس بوك، نشر عدد من النصائح التي يجب الإلتلزام بها، ومنها:

التاكد من اغلاق المراوح والاجهزة الكهربائية واجهزة التكييف عند الخروج من المنازل أو اماكن العمل تجنبا لحدوث حرائق.

عدم ترك زجاجات الكحول أو المطهرات داخل السيارات اثناء وقوفها في الشمس حتي لا تنفجر وتسبب كوارث.

اصحاب السيارات عليهم التاكد من مستوي المياه وملاحظة مؤشر حرارة السيارة باستمرار.

الحرص على الاكثار من شرب المياه بين الافطار والسحور.

الاستحمام صباحا ومساء ويفضل استعمال صابون الجلسرين .

تجنب الوقوف المباشر تحت اشعة الشمس ساعة الظهيرة ويمكن استخدام شمسية يد للوقاية.