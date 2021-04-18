3 أساتذة بمدينة الأبحاث العلمية يحصدون جوائز الدولة التشجيعية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد 3 باحثين من منتسبي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب، على جوائز الدولة التشجيعية للعام 2020، حيث حصلت الدكتورة مروة محمد أبوسريع أستاذ باحث مساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية الطبية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمدينة، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الطبية، وحصل الدكتور محمد جمال شحاتة الباحث بقسم تكنولوجيا الأغذية، والدكتور أحمد عبدالخالق أحمد الباحث بقسم وقاية النبات والتشخيص البيوجزيئي بمعهد بحوث المدينة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية.

وقالت الدكتورة مروة محمد أبوسريع، إن مجموع ٳجمالي الأبحاث المقدمة تساهم بشكل مباشر للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته من الأمراض لأنها تعد من أساسيات الحياة، ولذلك طرقنا للبحث عن علاجات آمنة وفعالة للأمراض الأكثر شيوعاً وضراراً كورونا المستجد، والذى تسبب في وفاة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى عقار فعال، بناءاً على ذلك عمل الباحثين على إعادة استخدام الأدوية المعروف فعاليتها ضد فيروسات ذو الحمض النووى الريبوزى، واستشهاداً بذلك أثبتنا معملياً وبالتحاليل الحسابية تأثير بروتين غذاء ملكات النحل، كمضادات لهذا الفيروس ومثبطات مضاعفاته المميتة، وكانت النسبة الأكبر من أبحاثها عن تقييم العديد من المركبات الجديدة لعلاج السرطان، سواء كانت منقاة من مستخلصات طبيعية أو محضرة كيميائية وعلاوة على ذلك قمنا بتحميل جزيئات نانوية من الكيتوزان (الموجب الشحنة) بـ مثبط لـ إنزيم نازع هيدروجين الألدهيد «ديسلفيرام أو ثنائى إيثيل ثيوكاربامات» ثم تغليفها بالألبومين السالب الشحنة، وهذا الإنزيم تم اختياره لأنه حاسم لبقاء الخلايا الجذعية السرطانية التي تعرف بـ الخلايا البادئة للسرطان والمسؤولة بشكل رئيسى لتطوره وانبثاثه، حيث أنها لها قدرة فائقة على التجدد الذاتى ومقاومة العلاج الكيميائى والإشعاعى الذي فقط يؤثر على الخلايا السرطانية الغير جذعية مسبباً القضاء المؤقت على السرطان ثم لاحقاً يتكون ليظهر مرة أخرى.

وأضافت: «بالنسبة لأمراض الكبد وجدنا فعالية لـ بروتين غذاء ملكات النحل وبوليفينول المستخلصة من العنب الأسود ضد سمية الكبد»، مشيرة إلى أنها حصلت أيضا على 2 براءة إختراع دولية، ونشر العديد من الأبحاث العلمية بمجلات علمية دولية، وعضوة بالجمعية الأمريكية لبحوث السرطان وعضوة بالجمعية الكيميائية الأمريكية، وقامت بالتحكيم للعديد من المجلات العلمية الدولية ،والاشراف على العديد من الرسائل العلمية ( دكتوراه وماجستير).

وحصل الدكتور محمد جمال شحاتة، على الجائزة بناءاً على تقديم خمسة أبحاث حيث تتناول الأبحاث الخمسة التي تقدم بها لنيل الجائزة التشجيعية في العلوم الزراعية المتقدمة اتجاهين من الاتجاهات المتطورة في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية حيث تناول الاتجاه الأول استخلاص المواد النشطة بيولوجيا من مخلفات عمليات التصنيع الغذائى وعمل فصل وتعريف وتقييم لهذه المواد النشطة بيولوجيا المستخلصة لدراسة دورها في إنتاج أغذية وظيفية جديدة، تناول الاتجاه الثانى من الأبحاث المقدمة للحصول على الجائزة هو إنتاج وتطوير خبز بلدى وظيفى مدعم بدقيق الكينوا وذلك بنسب مختلفة من 5% حتى 30 %، حيث تم تطوير الخبز البلدي برفع القيمة التغذوية وتحسين الخصائص الوظيفية لرغيف الخبز.

يشار إلى أن مشاركة الدكتور محمد جمال شحاتة في العديد من المجلات العلمية الدولية كمحكم في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية، والمشاركة في تقديم أبحاث في مؤتمرات دولية، وشارك ايضاً في العديد من ورش عمل دولية ودورات تدريبية دولية ومحلية، ونشر 33 بحث علمى بمجلات علمية دولية مفهرسة عالميا ونشر 5 أبحاث في مجلات علمية محلية ونشر عدد من الأبحاث في المؤتمرات العلمية الدولية .

كما أكد الدكتور أحمد عبدالخالق أحمد على أهمية التركيز في أبحاثه على نهج واستخدام طرق ومواد صديقة للبيئة وآمنة على صحة الإنسان والحيوان والنبات وإقتصادية لمقاومة الفيروسات النباتية والحد من خطورتها وتقليل نسبة الإصابة بها، لإنجاز ذلك تم توجيه أبحاثه نحو ثلاث اتجاهات- الاتجاه الأول يعتمد نحو البحث عن عزل وتعريف عوامل المقاومة الحيوية (Biocontrol agents) كالبكتيريا والأكتينوميسيس التي لديها القدرة على تثبيط النشاط الفيروسي، والحد من شدة الاصابة به، الاتجاه الثاني يعتمد نحو استخدام مستخلصات نباتية لها القدرة على زيادة مقاومة النبات بالإضافة إلى فاعليتها التثبيطية ضد الفيروسات، الإتجاه الثالث كان نحو تطويع تكنولوجيا النانو باستخدام الجسيمات النانومترية المخلقة بيولوجيا لتخدم مجال مقاومة الأمراض النباتية والتحكم في نشاط وتكاثر الفيروسات النباتية.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عبدالخالق أحمد حصل على العديد من عضوية الجمعيات الدولية والمحلية والنقابات العلمية، وأيضاً المشاركة في تنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية، والمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية، والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بالجامعات المختلفة، وأيضاً نشر ما يزيد عن 34 بحث بـ 28 مجلة دولية مرموقة في 21 دار نشر دولية مختلفة، بالإضافة إلى تحكيم العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مختلف الدوريات العلمية الدولية.

اثبات معملى لتأثير غذاء ملكات النحل ضد " كورونا " .. 3 أساتذة بمدينة الأبحاث العلمية يحصدون جوائز الدولة التشجيعية 2020 (صور)

اثبات معملى لتأثير غذاء ملكات النحل ضد "كورونا" .. 3 أساتذة بمدينة الأبحاث العلمية يحصدون جوائز الدولة التشجيعية 2020 (صور)