شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٦١ مخالفة دوائية وغلق إداري لمخزن أدوية وصيدلية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بههيا، وإدارة الرقابة التجارية والتموينية، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة ههيا، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦١ وحدة وعبوة لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية صدر منشور بمنع تداولها، ومستحضرات مجهولة المصدر وبدون فواتير، بالإضافة إلى أدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة ههيا.

وفي سياق متصل، قامت لجنة من مفتشى الصيدلة بالمديرية وفاقوس، بتنفيذ الغلق الإدارى لمخزن أدوية، وصيدلية عامة أخرى بمركز فاقوس، نظراً لمخالفتهما لقانون الصيدلة، بعدم تواجد من يجيز له القانون ممارسة المهنة، وتم تنفيذ الغلق بتشميعهما بكامل محتوياتهما.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.