شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق : اليوم ذكري مؤتمر باندونج ومبادئة السامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن اللقاء الأفرو-أسيوي المعروف بمؤتمر باندونغ في اندونيسيا شكل نقطة الانطلاق نحو تصفية الاستعمار في المنتصف الثاني من القرن الماضي ، فيما تبقى روح باندونج احد الأدوات التي ينبغي أن تكرس التعاون والتشاور بين بلدان الجنوب بهدف مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وقال حجازي في تصريحات أمس " أن دول حركة عدم الانحياز تحيي الذكرى ال66 لهذا المؤتمر التاريخي الذي ضم بجزيرة جافا في اندونيسيا من 18 إلى 24 أبريل 1955 ممثلي 29 بلدا من إفريقيا وآسيا حديثة الاستقلال ، وبرزت فيها مصر بثورتها الوليدة وزعيمها جمال عبدالناصر بجوار زعماء الهند واندونيسيا ، جواهر لال نهرو ، واحمد سوكارنو..

وأضاف " وأسفر مؤتمر باندونج عن تكوين كتلة جديدة أرادت فرض نفسها كقوة على الساحة السياسية العالمية ، وبحث الدور الذي يمكن للقارتين (أسيا وافريقيا) أن تلعباه وتقييم امكانياتهما من أجل وضع الآليات التي تسمح بإقامة تعاون اقتصادي وثقافي وسياسي وثيق بين بلدان الجنوب.

اسهمت والهمت روح باندونغ فيما قدمته من دعم لامشروط من أجل التصفية التامة للاستعمار بجميع البلدان ، ووعي بلدان ما يسمى بالعالم الثالث التي أدركت أنها تشكل "قوة و أنه يمكنها فرض نفسها شريطة ان تكرس التضامن فيما بينها".

وأشار السفير محمد حجازي الي أن أحمد سوكارنو، أول رئيس لجمهورية اندونيسيا أكد في خطابه الافتتاحي لمؤتمر باندونغ،أنه "لا توجد أية مهمة أكثر عجالة من الحفاظ على السلم"، مضيفا "دون السلام لا يعني استقلالنا شيئا كبيرا" , وقال سوكارنو مخاطبا ممثلي البلدان الاسيوية والافريقية في أول اجتماع لهم "باستطاعتنا تجنيد القوة الروحية والأخلاقية و السياسية لقارتي آسيا وافريقيا لفائدة السلام ".

وقد دعا القادة الأفرو-أسيويون المشاركين في مؤتمر باندونغ بعد سبعة ايام من المحادثات الى اعتماد عدد من المبادئ من بينها احترام حقوق الانسان والسيادة والوحدة الترابية لجميع الأمم والمساواة بين جميع الأعراق والأمم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والامتناع عن القيام بتهديدات أو اعتداءات أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لبلد ما والى تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتشجيع المصالح المشتركة والتعاون

وقال السفير محمد حجازي " وسرعان ما اتى مؤتمر باندونغ أكله إذ تم قبول عضوية ست (06) دول آسيوية وافريقية في الامم المتحدة في ديسمبر من نفس السنة وهي كمبوديا وسريلانكا والأردن ولاوس وليبيا والنيبال بينما انضمت ست دول أخرى ما بين 1956 و 1957 و هي اليابان والمغرب والسودان وتونس وغانا وماليزيا.

وأشار الى انه خلال السنوات العشر التي تلت المؤتمر، انتزعت 31 دولة افريقية استقلالها معلنة بذلك نهاية العهد الاستعماري ما عدا في فلسطين التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال الاسرائيلي ويواصل شعبها المناضل كفاحة من اجل تقرير مصيرة واقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن روح مؤتمر باندونغ جسدت بعد ذلك في سنة 1961 ببلغراد (صربيا) من خلال تأسيس حركة دول عدم الانحياز التي تضم دولا اختارت ان تكون علي الحياد من المعسكرين الشرقي والغربي المتصارعين انذاك.

وقال " بقي ان نعيد التاكيد علي اهمية تمسكنا بمبادئ باندونج واحياء ها وتذكير العالم بها خاصة في منطقتنا التي تشهد تعدي وجور من دول الجوار الاقليمية علي مصالحنا القومية وتنافس دولي ينال من السيادة الاقليمية لدولنا وامنها القومي ، ويتيح لاعدائنا تحقيق اهدافهم علي حساب مصالحنا الوطنية.