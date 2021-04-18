شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والرصف لطريق ميدان الشهيد أحمد المنسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة منيا القمح، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق ميدان الشهيد أحمد المنسي ، والممتد حتى مزلقان الإكيابي بالإتجاهين بعرض١٢متر وطول ٥٠٠م، وكذلك الطريق من نهاية الدائري، وصولاً إلى ميدان الشهيد أحمد المنسي، بعرض ١٢ م وطول ٥٠٠م ، وذلك لإسراع وتيره العمل والإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مديرية الطرق، لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل، وتنفيذ المواصفات المحددة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ، وذلك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

وخلال جولته بشوارع مدينة منيا القمح، أكد محافظ الشرقية علي رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل والتواجد بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم علي الطبيعة ، وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً.