شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة المنوفية: إزالة 30 حالة تعدي في النصف الأول من أبريل.. وتحرير 4 آلاف محضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم إزالته خلال النصف الأول من إبريل بلغ 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (فدان و6 قيراط و4 سهم) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ7 حالات تعدي بمركز شبين الكوم بمساحة (7 قيراط و14سهم)، كما تم تنفيذ إزالة لـ8 حالات تعدى بأشمون على مساحة (2 قيراط و13 سهم)، وإزالة حالة تعدي آخر بناحية الباجور بمساحة (4 قيراط)، فضلا عن تنفيذ ازالة فورية في المهد لـ5 حالات تعدي بمنوف بمساحة (6 قيراط وسهم).

وأضاف «الجمل» بأنه تم تنفيذ إزالة لـ7 حالات بقويسنا بمساحة (7 قيراط و7 سهم)، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي أحدهم بناحية الشهداء بمساحة (قيراط و9 سهم) والأخرى بالسادات بمساحة (8 سهم)، مؤكدًا أن إدارة حماية الأراضي تواصل رصد أي مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة تعدي بالمخالفة للقرارات الوزارية

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تحرير ما يزيد عن 4 آلاف محضر تقسيم بزمام المحافظة على مساحة (843 فدان و2 قيراط و18 سهم) وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة في التصدي للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضي الزراعية للبناء عليها بالمخالفة

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالاستمرار في شن الحملات الدورية والمتابعة الميدانية لإزالة كل التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون