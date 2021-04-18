شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز تكثف الإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الوحدات المحلية والاجهزة الحكومية في المنيا، الإجراءات الوقائية والاحترازية، لوباء كورونا المستجد، وقامت بالمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، ورش وتطهير دور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ولمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

قامت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة والعدوة وملوى والمنيا بمتابعة الحالة العامة الشوارع، كما تم المرور على مواقف السيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، أعمال الرش والتطهير للمساجد ودور العبادة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للمرور على كافة القطاعات الخدمية، وتشديد الرقابة على الالتزام التام بارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة للمرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.