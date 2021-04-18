شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ قرار تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية، بشأن المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتي بدأت أمس السبت.

وأكد الشريف على ضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .

وقال إن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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