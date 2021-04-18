شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية يستعرض كشف حسابه خلال 18 شهرًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة اللواء محمد الشبراوي المدير التنفيذي للمشروع، لعرض المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن عدد المشروعات التي نفذها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بلغ 5449 مشروعًا في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57،8 مليون جنيه، منها 48 مليون جنية قروضًا وفرها الصندوق، و9.8 مليون جنية مساهمة من المقترضين، وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68.6% من إجمالي المشروعات، لافتاً، أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيه وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنية وبلغت نسبة المشاركة إلى قيمة القروض 20%.

ولفت الوزير إلى أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطًا، كان أهمها الإنتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيرًا إلى أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلبًا للحصول على قروض صندوق التنمية المحلية

وأضاف «شعراوي»، أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه لأقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي للشباب، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع اقامة المشروع، كما تقوم باجراء دراسة الجدوى المالية والإقتصادية للمشروع، ومتابعة إجراءات تنفيذه، وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة للمشروع.