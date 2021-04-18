شكرا لقرائتكم خبر عن 1805 طلاب بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن 1805 طلاب وطالبات بالصف الثالث الثانوى أدوا اليوم الاحد الإمتحانات التجريبية داخل المدارس الثانوية، وذلك للاطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة ونموذج محاكاة كاملة لاستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت.

وأضاف أن المدارس الثانوية العامة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الإختبارات التجريبية للصف الثالث الثانوى، فتم تعقيم وتطهير المدارس واستمرار اعمال التعقيم قبل وبعد كل إمتحان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين .

وتابع أنه تم تسجيل الاستمارة الإلكترونية لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى بالمحافظة والبالغ عددهم 1805 طلاب وطالبات، ويهدف الامتحان إلى الاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت، ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات وذلك استعداداً لامتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الامتحانات التجريبية تجرى على مدار أيام 18، 21، 22 من أبريل الجارى.