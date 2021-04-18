شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تضع خطة مواجهة الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، واجتماعا بمديري الإدارات الصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع الأول مناقشة مديري المستشفيات خطة مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والإجراءات اليومية المتبعة بالمستشفيات، وخطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستشفيات المحافظة، وبحث معوقات سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، ووجه وكيل الوزارة بتكثيف أعمال التطهير اليومي والجرد والتعقيم لكافة أقسام المستشفى المختلفة، كما أكد على منع الإجازات غير الوجوبية لجميع العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الراهنة، والعمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة اليومية للفرق الطبية من إخصائيي العلاج الطبيعي وتقديم جلسات العلاج الطبيعي المكثفة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بأقسام العزل، وجميع المرضى بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضى وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية لتحسين أداء الجهاز التنفسي والجهاز العضلي لهم، فضلا عن متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، مؤكدا على التنويع في وجبة البروتين الغذائي، وتوزيع كمية البروتين حسب احتياج كل حالة.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على مديري المستشفيات بمتابعة حالات المرضي بالعناية المركزة، وتكثيف المتابعة على شبكات الأكسجين، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وإصلاح الأعطال والصيانة الدورية لها، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل جيد، مشدداً على المتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لهم، خلال الفترات المختلفة خاصة النوبتجية والسهر، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل كافة الأقسام الطبية بجميع المستشفيات.

وفي سياق متصل ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خطة عمل المبادرات الرئاسية، والتشديد على مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بمتابعة سير العمل بالمبادرات، ومتابعة المخزون الكافي للمستلزمات الطبية والوقائية بكافة المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة متابعة التقييم الإشرافي للفرق الإشرافية بشكل دوري.