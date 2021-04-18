شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال .. «البيئة» تحذر من طقس القاهرة والصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، يتوقع أن تنشط ‏الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات يوم الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١ تكون مثيرة للرمال ‏وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال ‏الصعيد على أن تبلغ ذروة هذه الحالة يوم الاثنين حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات الدلتا ‏والقاهرة الكبرى حتى محافظات مصر الوسطى مما يؤثر سلبا على جودة الهواء. ويتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات ‏جنوب الصعيد أيام الثلاثاء والأربعاء. ‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.‏

وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في ‏الأماكن المكشوفة. هذا ونؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس ‏آب على رقم 01222693333‏.