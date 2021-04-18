شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال .. «البيئة» تحذر من طقس القاهرة والصعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، يتوقع أن تنشط الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات يوم الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١ تكون مثيرة للرمال وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد على أن تبلغ ذروة هذه الحالة يوم الاثنين حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى حتى محافظات مصر الوسطى مما يؤثر سلبا على جودة الهواء. ويتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات جنوب الصعيد أيام الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.
وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة. هذا ونؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.
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