شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون الامتحان التجريبى باستخدام شبكة إنترنت المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان التجريبى الأول، قبل قليل، حيث أتاحت المدارس الثانوى للطلاب الدخول على منصة الامتحان باستخدام شبكة الإنترنت فى المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.

وأوضحت الوزارة أن هدف الامتحان اليوم هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه وقياس تغطية الـ 4G، و قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.

وشهدت المدرسة السعيدية ارتداء الطلاب للكمامات كما حرصت إدارة المدرسة بقيادة حسين عبد الحكيم مدير المدرسة وناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا.



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (1)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (2)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (3)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (4)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (5)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (6)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (7)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (8)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (9)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (10)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (11)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (12)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (13)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (14)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (15)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (16)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (17)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (18)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (19)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (20)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (21)



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي (22)