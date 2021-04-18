شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدفعة الرابعة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس مدينة الأقصر، عن إنطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، حيث يهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة فى مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة فى صنع السياسات، وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدى لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

وأضافت مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشمل شروط الالتحاق التقديم فى البرنامج عن طريق التسجيل، والجنسية : يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا، والسن : يجب أن يكون عمر المتقدم بين 30 و45 عامًا، والدراسة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية، والوظيفة: يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة المصرية، واللغة : يجب أن يكون المتقدم حاصلاَ على شهادة تويفل من الأميديست بدرجة 460 كحد أدنى، أو شهادة ايلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 كحد أدنى (يجب إرفاق الشهادة)، والسلوك : يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ويتم التقديم فى البرنامج عن طريق التسجيل على الرابط التالى :- (https://registration.nta.eg/eplp/ar)، كما سيتم عمل مقابلات شخصية : تتم مع المرشحين بواسطة لجان من الخبراء، واختبار بواسطة الحاسب الآلى لقياس السمات الشخصية للمرشح، واختبار كتابى يهدف لقياس مستوى الثقافة العامة، واختبار كتابى لقياس مستوى إجادة اللغة العربية، واختبارات في:- (مهارات شخصية - بروتوكول واتكيت- مناهج البحث والإبداع - موارد بشرية – الاقتصاد- رؤية مصر 2030- الإدارة العامة- القانون الإداري- الإعلام والاتصال – مالية - مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجى - العلوم السياسية- تسويق- العلاقات الدولية والسياسة الخارجية المصرية - الأمن القومى - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - إدارة مشروعات - إدارة سلاسل التوريد - الثقافة والتراث - محاكاة مجلس الوزراء).