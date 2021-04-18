شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
-الكوسة بـ 10 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 10جنيهات.
والجوافة بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيها .
-الليمون بـ 27.7 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.
-التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات.
-اليوسفى بـ 11 جنيها .
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.