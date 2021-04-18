شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو. -البطاطس 4.5 جنيه . -البصل الأبيض 4.5 جنيه. -البصل الأحمر بـ 5 جنيهات. -الكوسة بـ 10 جنيهات. -الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 10جنيهات. والجوافة بـ 10.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه. -الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. - الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات. -الفلفل الألوان 30 جنيها . -الليمون بـ 27.7 جنيه. -الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها. -التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات. -اليوسفى بـ 11 جنيها . ‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها. - البسلة بـ 9 جنيهات. -البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.