سامح شكرى ونظيره اليونانى يبحثان بالقاهرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، " تأكيداً على العلاقات القوية الممتدة بين الجانبين.. الوزير سامح شكرى⁩ يستقبل نظيره اليونانى ⁧نيكوس ديندياس⁩ فى القاهرة لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك " .

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، بالقاهرة مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012