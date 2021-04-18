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سامح شكرى ونظيره اليونانى يبحثان بالقاهرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، بالقاهرة مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، " تأكيداً على العلاقات القوية الممتدة بين الجانبين.. الوزير  سامح شكرى⁩ يستقبل نظيره اليونانى ⁧نيكوس ديندياس⁩ فى القاهرة لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك " .
 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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