شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى ونظيره اليونانى يبحثان بالقاهرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، بالقاهرة مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .
وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، " تأكيداً على العلاقات القوية الممتدة بين الجانبين.. الوزير سامح شكرى يستقبل نظيره اليونانى نيكوس ديندياس فى القاهرة لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك " .