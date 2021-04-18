شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: برنامج تدريبى لــ153 قارئ ومحصل للارتقاء بالكوادر البشرية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن التدقيق فى قراءة العدادات يمكن الشركة من عمل دراسات تطبيقية للتعرف علي الفرق بين الكميات المستهلكة والمحاسب عليها وكميات المياه المفقودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد.
وأوضح أن الشركة عقدت برنامج تدريبي بمركز التدريب والخدمات لعدد 135 قاري ومحصل من العاملين، تحت عنوان "قياس المياه وانواع العدادات " وذلك لإمدادهم بأهم العوامل التي تتحكم في تقديرات استهلاك المياه وحتي يتم حساب الاستهلاك بالحد الأدني والمتوسط وحتي يتم حساب الاستهلاك الافعلي للعداد.
وقال إسلام حمدان مدير عام التدريب، أن البرنامج التدريبي تضمن كيفية استخدام أجهزة قراءات العدادات عن بعد كنظام touch wall الذي يوفر خاصية القراءة عن بعد باستخدام جهاز الــ"Hand Held وكذلك نظام" radio frequency "والذي يمكن قارئ العداد من الحصول على القراءة من على بعد باستخدام جهاز" cyble RF" في الأماكن التى يصعب الوصول إليها.