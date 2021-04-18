اختلفوا على "خفرتها" .. 5 أشخاص قتلوا خفير خصوصي في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصي بطلق ناري، وضبطت أحد الجناة.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص (خفير خصوصي بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و (5 أشخاص) أمام محل عمل المجني عليه لخلاف على خفرتها، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب وقيام اثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أسفرت عن ضبط أحد المتهمين وبحوزته (سيارة نصف نقل والسلاح المستخدم "بندقية آلية" وبخزينتها عدد من الطلقات) و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.