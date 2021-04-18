اختصاراً للطريق والوقت.. سائق "توك توك" يسير على قضبان القطارات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول صورة على "فيس بوك" لمركبة "توك توك" تسير على قضبان السكة الحديدية.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صورة لمركبة "توك توك" تسير بجوار إحدى القطارات على قضبان السكة الحديدية، بالفحص تبين قيام قائد مركبة "توك توك" بالدخول من أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، والسير على شريط السكة الحديدية بين القضبان داخل محطة السكة الحديد والخروج من مزلقان آخر.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط قائد المركبة وبحوزته "التوك توك" المشار إليه، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة اختصاراً للطريق والوقت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.