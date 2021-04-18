القبض على المتهم بحرق جثة "سيدة حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المتهم بإشعال النار فى جثة سيدة توفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا في منطقة حلوان.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا بنبش مجهولين قبر سيدة تعمل موظفة في مستشفى حلوان، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشعلوا النار فى جثتها.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، إشعال مجهولين النار فى جثة سيدة فى مقابر عزبة الباجور.

أعدت الأجهزة الأمنية الأكمنة اللازمة وكثفت جهودها حتى ضبطت المتهم وأحالته للنيابة التى تولت التحقيق.