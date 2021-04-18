تأجيل طعن عزل مستشار مرسي من مجلس الدولة لـ 28 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن الذي يطالب بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه القضائي بمجلس الدولة لجلسة ٢٨ يونيو المقبل للإخطار.

وكان محمد حامد سالم المحامي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 54462 لسنة 66 عليا شق عاجل.

اختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.

طالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الإجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدّار قرارا بعزله من مجلس الدولة.

كان سالم أرسل إنذارًا مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان.