البيئة تشارك في التدريب على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية في التدريب عن بعد على حادث افتراضي لانسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية.

نظمت التدريب الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بحضور العاملين التابعين لإدارت الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وأفرعه الإقليمية.

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط الاتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث بالزيت، بالإضافة إلى تحديث بيانات الاتصال فيما بينهم.

كما يسعى التدريب إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية للتصدي لأي حالة طوارئ بحرية قد تنتج عن انسكاب كمية من الزيت في البيئة البحرية للإقليم.