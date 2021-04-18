صعوبات في دخول الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية.. وشوقي: نجاح التجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال بعض طلاب الثانوية العامة في محافظات مختلفة، اليوم الأحد، إنهم واجهوا صعوبات في تسجيل الدخول على الاختبار التجريبي الأول.

وأكدت الطلاب أنهم حضروا إلى المدرسة مبكرًا في تمام الساعة التاسعة، وحتى الآن لم يتمكنوا من دخول الاختبار التجريبي.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نجاح تجربة اليوم ليس في عدم حدوث مشكلات؛ ولكن في الرصد الدقيق لها.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هناك جيشًا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة، مؤكدًا أن ذلك هو هدف الاختبار التجريبي الأول في أيامه الثلاثة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه حال وجود مشكلات يمكن إبلاغ الإخصائي أو المشرف عن المشكلات، لتسجيلها والعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

انطلقت اليوم أول الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بمدارس الثانوية العامة، وتستمر لمدة 3 أيام (18- 20- 22) أبريل الجاري.