شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ أسابيع .. سعر الذهب فى مصر وعالميا اليوم الاحد 18 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر وعالميا استقراره لليوم الثانى ، في بداية التعاملات، اليوم الأحد، 18 أبريل 2021، عند السعر الذى حققه صباح السبت، بعد موجات ارتفاع بدأها، صباح الخميس الماضى، محققا أعلى سعر له منذ عدة أسابيع قبل أن يبدأ الاستقرار على هذا السعر منذ صباح السبت .

وحقق سعر الذهب عالميا ارتفاعا بقيمة 40 دولارا للأوقية منذ صباح الخميس الماضى وحتى إغلاق البورصات مساء الجمعة محققا ارتفاعا بنسبة 2.11% وهو الأعلى له منذ شهرين حسب الخبراء بالبورصات العالمية، بينما حقق سعر الذهب في مصر ارتفاعا قدره 19 جنيها للجرام من العيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر خلال نفس الفترة.

وارجع الخبراء الارتفاع فى سعر الذهب خلال الأيام الماضية إلى انخفاض سندات الخزانة وتضغط بدورها على مؤشر الدولار والذى يقيس أداء العملة الأمريكية فى مواجهة العملات الرئيسية الأخرى ويتوقع الخبراء أن يظل هذا التأثير مستمرا خلال الاسبوع الجارى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الاحد 18 أبريل، 784.16 جنيه، وهو نفس السعر منذ صباح السبت، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميا صباح اليوم الأحد ، 1،777.29 $، وهو نفس السعر منذ صباح السبت .

«المصرى اليوم» تنشر اسعار الذهب في مصر وعالميا في نهاية تعاملات اليوم الاحد ، 18 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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