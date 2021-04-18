شكرا لقرائتكم خبر عن ابحث عن الظل .. تحذير شديد من الأرصاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الأرصاد الجوية، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي كافة الانحاء لتقترب من ٤٠ درجة، اليوم الأحد، مؤكدة إنه سيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا. كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.

وعبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وجهت الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح الهامة للجميع وخاصة خلال ساعات الصوم، ومنها:

عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية ـحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 22

الإسكندرية 37 21

وادي النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 38 21

بلطيم 35 21

مطروح 35 20

السلوم 38 19

سيوة 39 21

بورسعيد 34 21

دمياط 34 19

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الاسماعيلية 41 22

السويس 39 22

العريش 38 19

رفح 36 18

رأس سدر 38 22

نخل 38 22

نويبع 37 23

طابا 35 23

كاترين 33 24

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 37 22

مرسى علم 34 22

الفيوم 40 22

بنى سويف 40 22

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

ادفو 42 25

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 40 22

شلاتين 33 20

ابو رماد 33 21

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 38 26

الرياض 34 21

المنامة 29 24

أبوظبى 32 23

الدوحة 35 23

الكويت 34 22

دمشق 28 12

بيروت 21 18

عمان 29 15

القدس 25 15

غزة 26 16

بغداد 32 16

مسقط 35 27

صنعاء 27 14

الخرطوم 38 25

طرابلس 30 16

تونس 16 13

الجزائر 14 09

الرباط 20 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 07

اسطنبول 15 08

إسلام آباد 29 18

نيودلهى 38 24

جاكرتا 32 24

بكين 19 09

كوالالمبور 31 24

طوكيو 18 15

أثينا 19 11

روما 16 06

باريس 11 03

مدريد 12 02

برلين 09 03

لندن 11 01

مونتريال 09 04

موسكو 16 06

نيويورك 12 06

واشنطن 16 07

نواكشوط 29 19

أديس أبابا 26 13