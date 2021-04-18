شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبة الأزهر» بغرب الأقصر تتزين بأول مصحف منسوب لسيدنا عثمان بن عفان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتزين مكتبة الازهر الموجودة بغرب الاقصر، بمدينة القرنةً،بأول مصحف في الاسلام، المصحف العثمانى، والذى أهداه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للمكتبة بمسقط رأسه، منذ 5 سنوات، وهى نسخة طبق الأصل لأول مصحف في الإسلام والمنسوب إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمعروف بـ «نسخة طوبقابي»، وهو مصحف قديم مكتوب بالخط الكوفى يتكون من 408 صفحة وكل صفحة بحجم 30* 40 سم وكل صفحة مكتوب بعدد 18 سطراً أو اقل .

اول مصحف منسوب لسيدنا عثمان بن عفان بمكتبة الأزهر بالقرنة

وقال ابراهيم حسن على، مدير المكتبة، ان مكتبة الازهر بغرب الاقصر بمدينة القرنةً، احد اهم المراكز التي تم افتتاحها للحفاظ على التراث الإنساني في جنوب الصعيد، فهى واحدة من المكتبات التي تضم آلاف الكتب من مختلف العلوم الانسانية والشرعية والثقافية والعربية، بجانب انها تشهد تحولا في استخدام التكنولوجيا الحدثية من اجهزة كمبيوتر وإنترنت لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، وتقوم باداء رسالتها العلمية والتعليمية واستقبال طلاب المدارس والمعاهد الازهرية.

اول مصحف منسوب لسيدنا عثمان بن عفان بمكتبة الأزهر بالقرنة

واضاف ان المكتبة تضم اكثر من 17 الف كتاب، حيث تبرع فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب بمكتبته الخاصة، والتى تضم نحو 9888 كتابا، كما أهدت مكتبة الازهر الرئيسيّة بالقاهرة المكتبة بنحو 2876 كتابا، بينما اهدى الدكتور عبدالله زايد استاذ اللغة العربية المكتبة بعدد 2559 كتابا، كما تسلمت المكتبة، مكتبتي الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن، والشيخ عباس منصور من علماء الأوقاف حيث أهدى كل منهما المكتبة مكتبته الخاصة به والتي شملت أكثر من الفى عنواناً بين مطبوع ومخطوط، في علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله والتاريخ والفلسفة واللغة والأدب .

اول مصحف منسوب لسيدنا عثمان بن عفان بمكتبة الأزهر بالقرنة

واوضح ان الرواق الأزهري بمكتبة الأزهر بالقرنة، فتح المزيد من الفرص لطلاب العلم من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات لتلقي العلم الشرعي بقواعد المنهج الأزهري المعروف بنقائه وبعده عن التطرف الفكري والانغلاق الطائفي وتعلم القرآن الكريم وتعليمه على الوجه الصحيح .