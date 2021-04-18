شكرا لقرائتكم خبر عن سادس أيام رمضان .. تعرف على سعر اللبن في مصر اليوم الأحد 18-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط توقعات بارتفاعات جديدة لسعر اللبن في مصر خلال شهر رمضان، نظر للاقبال الكبير على اللبن من قبل المواطنين في وجبة السحور، شهدت أسعار اللبن في الأسواق المصرية، استقرار بمستهل التداول اليوم الاحد 18-4-2021، سادس أيام شهر رمضان وانخفض سعر كيلو اللبن البقرى بمعدل 25 قرش ليسجل سعر يتراوح بين 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه، وذلك قبل أيام من شهر رمضان كما انخفض سعر كيلو الجبنة الرومى بمعدل جنيه،و10 جنيهات في صفيحة الجبنة الطرية زنة 20 كيلو قائم.

وجاء سعر اللبن البقري في ثانى أيام شهررمضان من الموردين إلى المصانع الصغيرة ليتراوح من 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الاخيرة.

وتوقع ايهاب شرابيه نائب رئيس شعبة منتجى الالبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن يكون هناك موجة ارتفاع في سعر اللبن خلال شهر رمضان نظرا للاقبال الكبير من قبل المواطنين خاصة في وجبة السحور.

وأضاف «شرابيه»، لـ«المصرى اليوم»،:«كما يأت ضمن اسباب ارتفاع سعر اللبن البقرى، يكمن في ان الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظراً لازمة فيرو كورونا المستجد في اوروبا، ما اضطرهم إلى استخدام اللبن المحلى».

«المصرى اليوم» تنشر سعر اللبن في مصر اليوم الاحد سادس أيام من رمضان:

اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من «زريبة المواشى) بـ٦٠٠ جنيه ما يعنى سعر الكيلو 11 جنيه،ثم يباع للمحلات بحوالي ٦٤٠ جنيه،أي حوالي 12 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

كما ساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومى الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنية إلى 63 جنيه، ثم يضاف إلى سعر الكيلو 1.5 جنيه إلى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل في الوزن بمعدل 8 إلى 12%.