شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: تنفيذ 30 ألف مشروع متناهي الصغر من صندوق التنمية المحلية خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ 200 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التوسع في تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من تأثير كبير في حل مشكلتي البطالة والفقر.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية الأحد، إلى أهمية هذه المشروعات في الإستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة في القري التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى 4% فقط، بدلاً من 6%، أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة ايضاً اقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.

وأوضح «شعراوي»، أنه سيتم الإستمرار في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية مساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على قروض من صندوق التنمية المحلية، حيث تقرر مد فترة السماح حتي نهاية ديسمبر 2021، وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة، وإعفائه من فوائد القرض وغرامة التأخير، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية.

ووجه بضرورة أن تتضمن جولات فرق قطاع التفتيش الميدانية متابعة تنفيذ مشروعات صندوق التنمية المحلية، وموقف السداد لجميع المشروعات الواقعة في نطاق المحافظات التي يتم التفتيش عليها، كما وجه بعمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدون في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق، موضحاً أن الصندوق يقدم القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم التي ربما لايستطيعون تنفيذها بصورة موسعة وانما تعتبر بداية لهم تسهل لهم التوسع في وقت لاحق.