شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز معلومات المناخ: الحرارة تؤثر على المحاصيل في مرحلة حرجة من عمرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل البستانية والحقلية، موضحا إنه مع توقع سيادة موجة شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة «لاحد والاثنين»، وحيث ان معظم المحاصيل في توقيت حرج من الموسم، خاصة في ظل ما تعرضت له البلاد من إنخفاض في درجات الحرارة الأيام الماضية مما ادى إلى ضعف النمو لان النبات يلجأ لتخزين الطاقة على حساب النمو.

وأضاف «فهيم»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» ان الحرارة العالية تتسبب لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر – طبية – محاصيل حقلية – اشجار فاكهة صيفية) لحالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجياً لان الصدمات الحرارية تؤدي إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص، ومن مظاهرها ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر نتح الفجائي وارتباك اكبر في افراز وحركة الهرمونات النباتية.

وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ عن هذه الصدمات الحرارية تزيد بالتبعية افراز هرمون «الايثلين»، وينطلق في الأنسجة النباتية وإذا تعرضت الانسجة النباتية لهذا الهرمون فإنه يحدث تفاعلات محددة تؤدى إلى تغيرات في النمو وإستجابات فسيولوجية معينة في النبات ويختلف هرمون الايثلين عن باقى الهرمونات في كونه يؤدي إلى سرعة في إنضاج الثمار ويسرع من معدل التنفس بها (نضج مبكر) وهو غير مرغوب.

وأشار «فهيم»، إلى إنه أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباحية من النهار ويستغل ذلك في اجراء كل العمليات الزراعية الضروية في هذا التوقيت من رش وتسميد وري وخلافه مؤكدا ان كل المحاصيل والزراعات الان في مراحل حرجة «جدا» من عمرها وخاصة الفاكهة الصيفية ( زيتون – عنب متأخر – نخيل – تين – رمان ) وهي في مرحلة التزهير أو الاخصاب أو العقد أو تكون الثمار وهي مرحلة تكون الاشجار معرضة لسعات الشمس لا تتحمل الحرارة العالية بالإضافة إلى الخضر الصيفية في مرحلة التزهير أو العقد أو تحجيم الثمار (الطماطم – البطيخ – الكنتالوب – الفلفل – الباذنجان )، والمحاصيل الصيفية في مرحلة الانبات أو ما بعد الشتل أو في مراحل النمو الأولى (الفول السودانى – الذرة – الخضر- البامية – عباد الشمس – بطيخ اللب – السمسم ) .

وكشف رئيس مركز معلومات المناخ عن أهم التوصيات العاجلة خلال وبعد انتهاء الموجة الحارة وشديدة الحرارة منها العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات منها اجراء رية سريعة (على الحامي) مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري «فقط» في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة، مشددا على ضرورة الإلتزام بحزمة توصيات وزارة الزراعة الخاصة بمواعيد الري والرش لحماية الإنتاج.

ونبه «فهيم»، إلى أهمية توقيت الري بأن يكون بعد الفجر بدلا من الري في نهاية النهار المشكلة حيث تكون حرارة التربة مرتفعة جدا والنبات مستنزف وقدرته على الامتصاص تكون ضعيفة مما يعرض النباتات إلى احتمالية حدوث صدمة حرارية مائية، على ان يتم الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك ويلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل على استنزاف اكبر لطاقة النبات.

ولفت رئيس مركز معلومات المناخ إلى أهمية الحرص «الشديد» من استخدام الاحماض الامينية ومحفزات النمو هو مناسبة ذلك لانتشار بعض الامراض الفطرية (اجبارية التطفل) مشددا على إنه يجب التأكد تماما من عدم مناسبة عمر النبات للاصابة أو عدم وجود مصدر للعدوى الاولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول في منطقة الزراعة أو باقي الظروف المناخية المناسبة وتكثيف الرش بـ «سليكات البوتاسيوم» بمعدل 6 سم /لتر للخضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار – الكنتالوب ) و8 سم / لتر للفاكهة الصيفية (المانجو والنخيل والزيتون والرمان والموالح والخوخ المتأخر والعنب وعين الجمل وغيرها) .