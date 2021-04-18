شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة التوفيق فى المنازعات أحد أطرافها مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة للتوفيق في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مجلس الشيوخ طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من: عبد الفتاح عبد السميع ممثلًا أصليًا وهيام أحمد أحسن ممثلًا احتياطيًا، ووليد سيد فهمى ممثلًا احتياطيًا، وتعقد جلسات اللجنة وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة بمجلس النواب: غرفة رقم 1".