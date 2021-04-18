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الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة التوفيق فى المنازعات أحد أطرافها مجلس الشيوخ

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة للتوفيق في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مجلس الشيوخ طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من: عبد الفتاح عبد السميع ممثلًا أصليًا وهيام أحمد أحسن ممثلًا احتياطيًا، ووليد سيد فهمى ممثلًا احتياطيًا، وتعقد جلسات اللجنة وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة بمجلس النواب: غرفة رقم 1". 

 


نص القرار

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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