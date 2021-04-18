شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبحث إعادة تشغيل مصنع الكساء الشعبى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، لبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل مصنع الملابس الجاهزة، الذى تمتلكه المحافظة وكان يقوم بتصنيع الكساء الشعبي منذ عام 1984، وبتوجيه من محافظ الإسكندرية محمد الشريف للجهات التنفيذية بالمحافظة للاستغلال الأمثل للموارد.

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أنه تم الانتقال إلى موقع المصنع وفحص الماكينات والمعدات الموجودة به، وتم مناقشة مدى إمكانية إعادة تشغيلها وصيانتها من خلال خبرات المختصين والخبراء بورش تدريب الخياطة والتفصيل بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

كما تم مناقشة إمداد المصنع بالمتدربين خريجى مراكز التدريب ووضع آلية لتشغيل المصنع من خلال هؤلاء المتدربين لفتح آفاق جديدة لتشغيلهم بالتعاون بين المديرية، وحى غرب بما يحقق فرص عمل لأعداد كبيرة من أبناء الشعب السكندرى بإتاحة أدوات هذا المصنع أمام المتدربين وتشغيلها والاستفادة من إمكانياته فى مشروعاتهم الصغيرة .

واختتم اللقاء بزيارة ميدانية لكل من مصنع الملابس الجاهزة، ومركز تدريب مهنى محرم بك ومتابعة المتدربين بورشة تدريب التفصيل والحياكة، وذلك تمهيداً لتفعيل التعاون بين الجانبين.