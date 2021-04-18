شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 9.5 مليون جنيه مستحقات مصرى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 2 مليون و277 ألفا و739 ريال سعودى، أي ما يعادل 9 ملايين و520 ألفا و949 جنيها مصريا تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي فى بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب نجح في الحصول على جزء من مستحقات المواطن "صلاح ع.ط.ح"، والذى كان يعمل بمهنة مهندس مدنى لدى مؤسسة عامة للمقاولات، ونظراً لتعذر التسوية الودية مع إدارة المؤسسة تم رفع دعوى قضائية وتم الحصول على حكم قضائي بالمستحقات، وعند تأخر التنفيذ تم مخاطبة الخارجية لمساعدته فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة .

وكشف الملحق العمالي أن وزارة الخارجية أفادت بإصدار أمر صرف لصالح المواطن بمبلغ وقدره مليونان ومائتان وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، على أن يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها،وجارى المتابعة مع المواطن لحين تحصيل باقى المستحقات المالية المتأخرة لدى المؤسسة.