بلاغ للنائب العام.. وفاء عامر تشتكي من فيديو زعم استئجارها بلطجية لاقتحام فيلا ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الفنانة وفاء عامر، ببلاغ للنائب العام ضد مجهول أذاع فيديو عبر موقع "يوتيوب" زعم فيه أن موكلته استأجرت بلطيجة للتعدي على الفنانة ريهام حجاج في فيلتها، لخلاف مع شقيقتها أيتن عامر، بسبب مسلسل تتشاركان فيه العمل.

وقال "شعبان" في بلاغ رقم 65768، إن الفنانة وفاء عامر فوجئت بانتشار الفيديو، وذعر عدد من أقاربها لما شمله المقطع المنشور، مؤكدا أن "عامر" خارج البلاد لتصوير إحدى الاعمال الفنية المشاركة بها.

وطالب محامي الفنانة وفاء عامر بالبحث حول القناة ناشرة الفيديو وتقديم صاحبها للمحاكمة العاجلة.

يأتي البلاغ في الوقت الذي يدور فيه خلاف بين الفنانتين ريهام حجاج وأيتن عامر حول طبيعة عمليهما في مسلسل، عبر تدوينات على موقعي "فيس بوك" و"توتير"، فكل واحدة تتبنى وجهة نظر عن حجم وصدى دورها في العمل الدرامي، وسط تبادل منشوراتهما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.