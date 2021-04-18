حرارة شديدة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد توجه 8 نصائح عاجلة للتعامل مع الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون اليوم الأحد وحتى غدا الاثنين، حيث تصل درجات الحرارة لـ40 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة ومن 41 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

ووجهة الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء:

1 - عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.

2 - إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

3 - ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

4 - الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

5 - تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

6 - عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

7 - شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

8 - ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

اقرأ أيضًا:

تحدث لأول مرة في الربيع.. الأرصاد تكشف السبب وراء الموجة الحارة

حرارة شديدة يعقبها انخفاض كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الجاري