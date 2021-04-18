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حرارة شديدة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد توجه 8 نصائح عاجلة للتعامل مع الطقس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون اليوم الأحد وحتى غدا الاثنين، حيث تصل درجات الحرارة لـ40 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة ومن 41 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

ووجهة الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء:

1 - عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.

2 - إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

3 - ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

4 - الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

5 - تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

6 - عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

7 - شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

8 - ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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