الغلق ومنع مزاولة النشاط.. ٣ عقوبات لمخالفة المواعيد الجديدة للمحال والورش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المواعيد الصيفية الدائمة لعمل المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات والورش منذ أمس السبت الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢١.

لماذا ١٧ أبريل؟

وفق قرار وزير التنمية المحلية الصادر في سهر نوفمبر ٢٠٢٠, كان من المفترض تطبيق المواعيد الصيفية الدائمة بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ولكن صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتقديم التطبيق ليكون بداية من السبت ١٧ أبريل الموافق أمس.

وشدد اللواؤ محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان أمس، على أهمية متابعة المحافظات لتطبيق المواعيد ومدى الالتزام بها من جانب المواطنين.

ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمواعيد الفتح والغلق الصيفية.

عقوبات المخالفين

١- في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة.

٢- إذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

٣- لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.